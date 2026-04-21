В Петербурге ИИ впервые выявил нарушителя на ЕГЭ во время досрочной сдачи

Система искусственного интеллекта, анализирующая поведение участников Единого государственного экзамена, зафиксировала первое в 2026 году нарушение в Санкт-Петербурге. Выпускник, использовавший шпаргалку, был удален с экзамена после подтверждения сигнала модераторами портала «Смотри ЕГЭ», пишет «Фонтанка».

Всего за досрочный период сдачи ЕГЭ за различные нарушения с экзаменов было удалено четыре человека

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Всего за досрочный период сдачи ЕГЭ за различные нарушения с экзаменов было удалено четыре человека

Инцидент произошел в период досрочной сдачи ЕГЭ-2026, проходившей с 20 марта по 20 апреля. Нейросеть зафиксировала подозрительное поведение участника в одном из экзаменационных пунктов Петербурга. Сигнал прошел верификацию, после чего нарушитель был удален с экзамена.

Кирилл Конторщиков