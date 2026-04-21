Власти Башкирии увеличат финансирование клуба «Салават Юлаев»

Руководство Башкирии увеличит финансирование хоккейного клуба «Салават Юлаев», рассказал журналистам его генеральный директор Ринат Баширов.

Ранее министр спорта республики Руслан Хабибов сообщил ТАСС, что объем финансирования, который власти Башкирии выделяют клубу, соответствует нынешним результатам уфимской команды в Кубке Гагарина.

«Я бы не сказал, что у нас будет значительный рост бюджета на следующий сезон, но мы ощущаем уверенность по сравнению с прошлым сезоном. Текущие долги будут закрыты в апреле, финансирование на следующий сезон подтверждено, — отметил Ринат Баширов. — Глава республики обещал нам дополнительное финансирование. О конкретных цифрах не скажу, там все будет нормально».

В этом сезоне «Салават Юлаев» вышел в четверть финал Кубка Гагарина и уступил ярославскому «Локомотиву».

«По пятибалльной шкале оценю сезон на твердую четверку, результат оказался выше наших ожиданий. Могу сказать, что теперь мы можем позволить приглашать игроков более высокого уровня»,— отметил гендиректор клуба.

