В Стерлитамаке управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за лифтов

По представлению прокуратуры Стерлитамака директора ООО УК «Евросфера» оштрафовали за предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ) на 300 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что в двух многоквартирных домах по улице Худайбердина, обслуживаемых компанией, отключили лифты из-за долгов за их техническое обслуживание, а договоры расторгли по инициативе обслуживающей организации.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.

ООО УК «Евросфера», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2015 года в Стерлитамаке. Владелец — Ольга Родионова. Выручка в 2025 году составила 15,26 млн руб., убыток — 13,62 млн руб.

Майя Иванова