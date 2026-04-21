Руководитель Пермского книжного издательства планирует переизбраться в заксобрание Прикамья

Исполнительный директор ООО «Издательско-полиграфический комплекс “Пермское книжное издательство”», действующий депутат краевого парламента Вагаршак Сарксян примет участие в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания.

Как сообщает реготделение партии, господин Сарксян подал документы для участия в предварительном голосовании по региональной группе «Кудымкарская №29» (одномандатный избирательный округ №29).

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.