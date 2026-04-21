Определен проектировщик новой школы в микрорайоне ДКЖ Перми

Победителем конкурса на право проектирования начальной школы в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ) в Перми признано ООО «Экостройпроект». При максимальной цене контракта в 57,2 млн руб., компания оценила свою работу в 29,1 млн руб.

Учебное заведение разместится на ул. Боровая. Новый корпус будет рассчитан на 550 учащихся. В здании разместятся кабинеты основных предметов, актовый зал, два спортзала, столовая. На прилегающей территории должны будут появиться универсальные игровые площадки, беговые дорожки с резиновым покрытием.

Этап проектирования продлится до осени 2027 года. Реализация всего проекта рассчитана до 2030 года.

ООО «Экостройпроект» действует с 25 февраля 1999 года и зарегистрировано в Перми. Компания работает в сфере инженерных изысканий и проектирования в строительстве. В 2024 году компании составила 114,4 млн руб. Чистая прибыль —5,2 млн руб.