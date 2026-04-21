Торги в отсутствие заявок
Имущественный комплекс «Юрмаша» подешевел в четыре раза
Конкурсный управляющий ООО «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш») Артемий Кузнецов объявил о проведении повторных торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Стартовая цена лота, в который входят производственные цеха, ТЭЦ, гостиница, технологическое оборудование и сотни единиц иного движимого имущества, составляет 613 млн руб., что в 4,4 раза ниже суммы, с которой актив пытались реализовать ранее — 2,7 млрд руб. Торги пройдут в форме закрытого публичного предложения на площадке «Сбербанк-АСТ». Эксперты считают, что процесс продажи затянется, и называют актив сложным, требующим больших инвестиций. Даже возвращение статуса оборонного предприятия не поможет исправить ситуацию.
«Юрмаш» продается на условиях, что покупатель сохранит целевое назначение имущественного комплекса предприятия
Прием заявок на участие в торгах имущественного комплекса ООО «Юргинский машиностроительный завод» стартовал 13 апреля 2026 года и продлится до 2 июля 2026 года. В случае отсутствия покупателей на начальном этапе цена будет снижаться каждые четыре рабочих дня на 5% от начальной. Минимальная цена реализации («цена отсечения») установлена на уровне 50% от стартовой, то есть 306 млн руб.
Юргинский машиностроительный завод — одно из старейших промышленных предприятий Кузбасса, основанное в 1943 году. В советское время завод выпускал корабельные артиллерийские установки, элементы боевых железнодорожных ракетных комплексов и знаменитые 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». В постсоветский период предприятие переориентировалось на производство горно-шахтного оборудования, став одним из ведущих поставщиков очистных комбайнов и механизированных крепей для угольщиков Кузбасса.
В лот вошло практически все, чем владел завод: 558 объектов недвижимости на промплощадке в Юрге Кемеровской области, включая производственные корпуса, административные здания, железнодорожные пути, инженерные сети, а также ТЭЦ, тепличный комбинат, гостиницу «Сибирь», жилой дом-общежитие, несколько квартир и подземный паркинг. Вместе с недвижимостью новому владельцу достанется более 6,6 тыс. единиц движимого имущества, запасы товарно-материальных ценностей и четыре объекта интеллектуальной собственности, включая товарный знак.
«Перед нами стоит непростая задача по реализации промышленной площадки "Юрмаша" по максимально возможной цене для направления средств на погашение требований кредиторов и достижение целей банкротства»,— рассказал конкурсный управляющий Артемий Кузнецов.
Покупатель имущества обязан обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса, выполнять договоры должника по гособоронзаказу, а также исполнять обязательства по предоставлению гражданам и организациям товаров и услуг по регулируемым ценам (тарифам).
ООО «Юргинский машиностроительный завод» было создано в 2005 году на базе активов ранее обанкроченного ОАО «Юргинский машиностроительный завод». После смены нескольких собственников «Юрмаш» оказался сначала под контролем «Уралвагонзавода», а затем перешел к ГК «Ростех». Предприятие признано банкротом в сентябре 2020 года, в ноябре того же года стало известно о прекращении его хозяйственной деятельности. На тот момент долги завода превышали 10 млрд руб.
Объявленные торги — это уже четвертая попытка реализовать имущественный комплекс «Юргинского машзавода». «Нынешний старт в 613 млн рублей с возможностью снижения до 306 млн руб. — это интересная возможность для приобретения стратегического предприятия с высокими производственным потенциалом и большими возможностями по масштабированию деятельности с учетом географической расположенности предприятия», — комментирует партнер юридической фирмы Novator Legal Group Илья Сорокин.
Директор НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» Сергей Никитенко говорит, что в сегодняшнем состоянии Юргинский машиностроительный завод не представляет собой какой-то интересный и ценный актив: он оснащен давно устаревшим оборудованием под устаревшие технологии, современного оборудования практически нет, а его цеха находятся в плохом состоянии, требующем ремонта.
Положение дел в российской промышленности тяжелое, найти инвесторов на актив, который нуждается в инвестициях, — сложная задача, говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Возвращение статуса оборонного предприятия никакой роли не сыграет, потому что не гарантирует получение госзаказа»,— комментирует господин Хазанов.