Торги в отсутствие заявок

Конкурсный управляющий ООО «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш») Артемий Кузнецов объявил о проведении повторных торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Стартовая цена лота, в который входят производственные цеха, ТЭЦ, гостиница, технологическое оборудование и сотни единиц иного движимого имущества, составляет 613 млн руб., что в 4,4 раза ниже суммы, с которой актив пытались реализовать ранее — 2,7 млрд руб. Торги пройдут в форме закрытого публичного предложения на площадке «Сбербанк-АСТ». Эксперты считают, что процесс продажи затянется, и называют актив сложным, требующим больших инвестиций. Даже возвращение статуса оборонного предприятия не поможет исправить ситуацию.

«Юрмаш» продается на условиях, что покупатель сохранит целевое назначение имущественного комплекса предприятия

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ «Юрмаш» продается на условиях, что покупатель сохранит целевое назначение имущественного комплекса предприятия

Прием заявок на участие в торгах имущественного комплекса ООО «Юргинский машиностроительный завод» стартовал 13 апреля 2026 года и продлится до 2 июля 2026 года. В случае отсутствия покупателей на начальном этапе цена будет снижаться каждые четыре рабочих дня на 5% от начальной. Минимальная цена реализации («цена отсечения») установлена на уровне 50% от стартовой, то есть 306 млн руб.

Юргинский машиностроительный завод — одно из старейших промышленных предприятий Кузбасса, основанное в 1943 году. В советское время завод выпускал корабельные артиллерийские установки, элементы боевых железнодорожных ракетных комплексов и знаменитые 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». В постсоветский период предприятие переориентировалось на производство горно-шахтного оборудования, став одним из ведущих поставщиков очистных комбайнов и механизированных крепей для угольщиков Кузбасса.

В лот вошло практически все, чем владел завод: 558 объектов недвижимости на промплощадке в Юрге Кемеровской области, включая производственные корпуса, административные здания, железнодорожные пути, инженерные сети, а также ТЭЦ, тепличный комбинат, гостиницу «Сибирь», жилой дом-общежитие, несколько квартир и подземный паркинг. Вместе с недвижимостью новому владельцу достанется более 6,6 тыс. единиц движимого имущества, запасы товарно-материальных ценностей и четыре объекта интеллектуальной собственности, включая товарный знак.

«Перед нами стоит непростая задача по реализации промышленной площадки "Юрмаша" по максимально возможной цене для направления средств на погашение требований кредиторов и достижение целей банкротства»,— рассказал конкурсный управляющий Артемий Кузнецов.

Покупатель имущества обязан обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса, выполнять договоры должника по гособоронзаказу, а также исполнять обязательства по предоставлению гражданам и организациям товаров и услуг по регулируемым ценам (тарифам).

ООО «Юргинский машиностроительный завод» было создано в 2005 году на базе активов ранее обанкроченного ОАО «Юргинский машиностроительный завод». После смены нескольких собственников «Юрмаш» оказался сначала под контролем «Уралвагонзавода», а затем перешел к ГК «Ростех». Предприятие признано банкротом в сентябре 2020 года, в ноябре того же года стало известно о прекращении его хозяйственной деятельности. На тот момент долги завода превышали 10 млрд руб.

Объявленные торги — это уже четвертая попытка реализовать имущественный комплекс «Юргинского машзавода». «Нынешний старт в 613 млн рублей с возможностью снижения до 306 млн руб. — это интересная возможность для приобретения стратегического предприятия с высокими производственным потенциалом и большими возможностями по масштабированию деятельности с учетом географической расположенности предприятия», — комментирует партнер юридической фирмы Novator Legal Group Илья Сорокин.

Директор НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» Сергей Никитенко говорит, что в сегодняшнем состоянии Юргинский машиностроительный завод не представляет собой какой-то интересный и ценный актив: он оснащен давно устаревшим оборудованием под устаревшие технологии, современного оборудования практически нет, а его цеха находятся в плохом состоянии, требующем ремонта.

Положение дел в российской промышленности тяжелое, найти инвесторов на актив, который нуждается в инвестициях, — сложная задача, говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Возвращение статуса оборонного предприятия никакой роли не сыграет, потому что не гарантирует получение госзаказа»,— комментирует господин Хазанов.

Лолита Белова, Игорь Лавренков