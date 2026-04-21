На 8,4% снизился пассажиропоток аэропорта Кемерова в I квартале 2026 года

Пассажиропоток ООО «Международный аэропорт Кемерово им. А. А. Леонова» (входит в холдинг «Новапорт») по итогам января-марта 2026 года составил 89,1 тыс. человек. Годом ранее за аналогичный период этот показатель находился на уровне 97,3 тыс. пассажиров, снижение год к году — 8,4%.

Падение пассажиропотока в первом квартале 2026 года в аэропорту связывают с сокращением количества рейсов авиакомпаниями, в первую очередь на московском направлении, пишет «Интерфакс». По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта Кемерова достиг 458,1 тыс. человек, что на 10% меньше, чем в 2024 году.

В пресс-службе авиахаба отмечали, что среди самых востребованных направлений остались Москва (238,1 тыс. человек), Санкт-Петербург (52,3 тыс. человек) и Сочи (48,2 тыс. человек).

