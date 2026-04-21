В Самаре осужден виновник гибели рабочего при реставрации памятника архитектуры
Начальник участка строительной фирмы признан виновным в смерти рабочего при реставрации самарского памятника архитектуры — жилого дома на усадьбе Пензиных. Он осужден по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.
Обвиняемый был приговорен к полутора годам условного лишения свободы. Также он лишился права заниматься организацией и проведением строительно-монтажных работ в течение года.
Суд и следствие установили, что в июне 2025 года фигурант уголовного дела допустил к работе по реставрации здания на улице Степана Разина сотрудника, который не проходил инструктаж и не имел средств индивидуальной защиты.
При этом место реставрации не было огорожено. В итоге сотрудник рухнул со строительных лесов с высоты второго этажа.
Пострадавшего госпитализировали с травмами. На следующий день он скончался в больнице.