По итогам прошлого года в Татарстане число налогоплательщиков с доходами свыше 1 млрд руб. выросло с 37 до 39 человек. Об этом сообщил руководитель управления ФНС России по региону Марат Сафиуллин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане за год выросло число миллиардеров

По его словам, всего с доходами от 1 млн руб. и выше в прошлом году подано 121 тыс. деклараций.

Также отмечается снижение числа граждан, не задекларировавших доходы от продажи или дарения имущества, с 8 тыс. до 5 тыс. человек. По этой категории доначислено 323 млн руб. налогов и 105 млн руб. штрафных санкций. Всего в прошлом году татарстанцы в связи с продажей имущества уплатили в бюджет 1,7 млрд руб.

Анна Кайдалова