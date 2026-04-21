«Аукцион назвали одним из самых знаковых в области дизайна XX века»

Уже завтра онлайн пройдет аукцион Sotheby’s — продажа коллекции Жана и Терри де Гюнцбург. Этот аукцион эксперты заранее назвали одним из самых знаковых в области дизайна XX века и ожидают рекордов. Терри де Гюнцбург — основательница косметической империи, которую называли «Стивом Джобсом beauty-индустрии», ее супруг — молекулярный и клеточный биолог, потомок аристократической семьи Гюнцбург.

Коллекция собиралась на протяжении десятилетий, и это не академическое коллекционирование, а история изменения вкусов и увлеченности. В центре — французский дизайн XX века: ар-деко и модернизм. Все ключевые имена в коллекции великие: Жан Дюнан, Жан-Мишель Франк, Андре Грульт, Жан Руайер, Франсуа-Ксавье и Клод Лаланн.

Основная часть предметов, выставленных на торги, происходит из нью-йоркской квартиры Гюнцбургов, и отдельное эстетическое удовольствие — изучать фотографии этих интерьеров.

Среди хайлайтов аукциона — зеркала Клод Лаллан, созданные для Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, с эстимейтом $10-15 млн; знаменитые овцы ее мужа Франсуа-Ксавье Лаллана, тоже ранее принадлежавшие Берже и Сен-Лорану, с эстимейтом $700 тыс.-1 млн за каждую из двух; ваза Жана Дюнана с эстимейтом $50-70 тыс. и настенная консоль Лучио Фонтана и Освальдо Борсани ($500-700 тыс.). Как высоко взлетят реальные цены продажи, узнаем уже завтра.

Анна Минакова