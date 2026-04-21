Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой в нынешнем сезоне празднует свое 100-летие. Он родился в послереволюционный период расцвета всех искусств, особенно сценических. В 1925 году разновременные выпускники театральной студии при Малом театре решили, подобно многим коллегам, создать собственный передвижной театр.

Для преемственности традиций, а также и для поддержки заручились согласием великой Марии Ермоловой дать театру свое имя. Тогда было принято присваивать имена еще при жизни их носителей, а Ермолова к тому времени уже была первой народной артисткой Республики и Героем Труда.

Кстати, в нынешнем здании в начале Тверской театр находится с 1946 года. История Ермоловского славна режиссерами и постановками. Сейчас им руководит народный артист России Олег Меньшиков, которому руководство театром передал, и это уникальный случай в истории отечественного театрального дела, в 2012 году знаменитый актер и режиссер Владимир Андреев. Юбилейный сезон Ермоловский отмечает «юбилейной неделей». Вот что сказал Меньшиков:

«100 лет — такая цифра... Мы долго думали, как отметить. Вроде как юбилейный вечер прошел, здорово. Но если только вечер, так скучновато, маловато. Затем премьера, у нас в этом году на большой сцене будет пять премьер. Вроде здорово, но это же наша работа. И потом на свою беду мы придумали юбилейную неделю».

С 19-го по 26-е апреля на обеих сценах театра запланированы и праздничные, и рабочие мероприятия. В фойе и в закулисье — арт-выставка «Игра жестов». Также на Новой сцене состоялась «Ермоловская весна», финал конкурса современных драматургов; зрители узнали, что за пьесу отобрал худрук Меньшиков для постановки. Здесь же — «Ермоловская мода» и «Актерская кухня», а 24 апреля «спектакль-интервью ОМ», понятно, с кем в главной роли. Наконец, 26-го на Основной сцене праздничный вечер «Ермоловский 100»: премии, поздравления и очень много музыки, которой славятся постановки Меньшикова.

Дмитрий Буткевич