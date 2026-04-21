Лесопромышленный комплекс сохранит лидирующие позиции в экономике Коми

Лесопромышленный комплекс Республики Коми останется одной из ключевых отраслей региональной экономики, несмотря на санкционное давление и потерю европейских рынков сбыта. Отрасль проходит этап консолидации — крупные игроки поглощают средний и малый бизнес, заявил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Роман Полшведкин.

Коми входит в число наиболее лесных регионов России

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Коми входит в число наиболее лесных регионов России

«Крупный бизнес постепенно поглощает мелкий и средний, что способствует повышению устойчивости отрасли в текущих экономических условиях»,— отметил господин Полшведкин.

Расчетная лесосека в регионе составляет 33,8 млн куб. м, из которых 14,4 млн куб. м передано в аренду. По итогам 2025 года объем лесозаготовки сократился на 12,4%, до 8,5 млн куб. м, что составляет 59% от переданной в аренду лесосеки. Снижение показателя связано с переориентацией экспортных потоков и адаптацией предприятий к новым логистическим маршрутам на фоне закрытия традиционных рынков сбыта.

Кирилл Конторщиков