В Удмуртии дополнили виды бесплатной юридической помощи для беженцев

Вынужденным переселенцам и беженцам, в их числе получившие в России временное убежище или ходатайствующие об этом, начнут оказывать бесплатную юридическую помощь в Удмуртии. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета республики на сессии 21 апреля.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эти категории появятся в законе «Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской республике». Изменения зеркальны федеральному законодательству. Юристы будут помогать переселенцам по вопросам получения соцподдержки, признания их беженцами и приема в гражданство РФ.