Из Челябинской области выдворили 550 мигрантов за этот год

За прошедшие месяцы 2026 года суды Челябинской области приняли 550 решений о выдворении иностранцев за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

После рейдов в местах концентрации иностранных граждан было возбуждено 460 уголовных дел в сфере миграции. Задокументировано 3,9 тыс. нарушений законодательства. Закрыт въезд в Россию 1 тыс. иностранцев. Как подчеркивают в пресс-службе регионального полицейского главка, рейды и другие меры позволили в два раза сократить число преступлений, совершенных мигрантами.

Виталина Ярховска