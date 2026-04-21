Донской минтранс скорректирует план дорог в Аксайском районе под жилую застройку

В Ростовской области провели рабочее совещание по развитию жилищного строительства в Аксайском районе, вблизи федеральной трассы М-4 «Дон» и въезда в Ростов-на-Дону. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам министра, ведомство разрабатывает варианты организации движения, строительства новых развязок и проездов для интеграции в существующий план развития дорожной сети. Сейчас власти проводят сверку данных и вносят необходимые коррективы для согласованной работы всех участников процесса.

Работа позволит избежать серьезных транспортных заторов в местах массовой застройки, учитывая, что многие жилые комплексы будут сдаваться в эксплуатацию практически одновременно, и обеспечит комфортное транспортное сообщение, отметила министр.

Константин Соловьев

