Бастрыкин затребовал доклад о состоянии школы в пензенском селе Вадинск
В Пензенской области расследуется уголовное дело о ненадлежащем состоянии общеобразовательной школы в селе Вадинск. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах и принимаемых мерах по восстановлению прав учащихся, сообщили в информцентре СКР.
Ранее СМИ сообщали, что в здании образовательного учреждения 1935 года постройки на ул. Школьной,49 разрушается крыша, а во время осадков затапливаются помещения. Капитальный ремонт кровли никогда не проводился, из-за этого рушатся перекрытия.
В администрации Вадинского района в ответ на жалобы сообщили, что протечка крыши связана с сильными снегопадами, которые были в феврале этого года. По словам представителей муниципалитета, деньги на устранение проблемы выделены, частичный косметический ремонт крови выполнен. Основные работы должны пройти в июне 2026 года во время школьных каникул.
Предоставление доклада о ходе расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат ведомства.