Средний размер кредита наличными в Прикамье вырос за год на 17%

В марте 2026 года средний размер выданного потребительского кредита (кредита наличными) в Пермском крае составил 153, 1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 17,5% (130,3 тыс. руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в марте 2026 года был отмечен в Москве (331,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (278,4 тыс. руб.), Московской области (244,6 тыс. руб.), а также в Республике Татарстан (203,9 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (201,7 тыс. руб.).