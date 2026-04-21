«Еврохим Северо-Запад-2» оспорил уступку прав на 700 млн евро в арбитраже

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Еврохим Северо-Запад-2» и признал недействительным договор уступки прав требования между итальянской компанией Tecnimont и ее российской «дочкой» ООО «МТ Руссия». Как отмечал представитель истца, предметом сделки стали права требования на сумму около 700 млн евро. Эти требования к компании Renaissance Heavy Industries и самому истцу являлись фактически единственным активом «МТ Руссия», на который могло быть обращено взыскание, пишет РИА Новости.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По мнению истца, договор был заключен с целью причинения ущерба «Еврохиму Северо-Запад-2», в том числе для уклонения от исполнения ранее вынесенных судебных решений.

Ранее суды двух инстанций взыскали с Tecnimont и «МТ Руссия» более 171 млрд рублей убытков, связанных с прекращением исполнения контрактов 2020 года на строительство предприятий по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области.

Матвей Николаев