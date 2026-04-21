Завтра в Башкирии ожидается мокрый снег и гололед

В среду, 22 апреля, в северных районах Башкирии возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром будет гололед, на дорогах — гололедица. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ветер будет юго-западный, западный, ночью его скорость составит 9-14 м/c, днем — 5-10 м/c. Температура воздуха ночью опустится до -3,+2°, днем немного поднимется+3,+8°, в южных районах — до +13°.

На отдельных участках дорог ухудшится видимость в осадках до 1-2 км.

Майя Иванова