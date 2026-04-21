Алтайский «Манжерок» завершил зимний сезон с ростом турпотока на 10%

Горный курорт «Манжерок» (Республика Алтай) в зимнем сезоне 2025/2026 посетили 530 тыс. туристов. Это на 10% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне, рассказали в Сбере, которому принадлежит курорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам генерального директора курорта «Манжерок» Владимира Щербинина, большая часть туристов выбирала катание на лыжах и сноуборде. «В этом сезоне мы расширили зону катания: открыли пять новых канатных дорог и подготовили 81 км трасс»,— отметил топ-менеджер.

Ключевыми событиями сезона стали чемпионат России по горнолыжному спорту, финал Кубка России, первенство России среди девушек и юношей. Всего зимой на курорте «Манжерок» прошло более 70 соревнований разного уровня, в которых приняли участие более 2 тыс. спортсменов из 32 регионов страны.

По данным Сбера, в 2025 году курорт «Манжерок» посетили более 1 млн туристов.

Михаил Кичанов