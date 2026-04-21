Петербургский клуб «Грибоедов» откроется в мае после масштабной реконструкции

Культовая концертная площадка «Грибоедов» на Воронежской улице в Петербурге откроется после полной реконструкции в мае 2026 года. Проект реализуется под руководством управляющего партнера кинотеатра «Мираж на Большом» Олега Ивонинского, концепция предполагает трансформацию бывшего бомбоубежища в многофункциональный культурно-досуговый центр, пишет издание «Собака ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клуб протяжении десятилетий оставался одной из ключевых площадок петербургской сцены

Фото: Клуб «Грибоедов» / Официальная группа «ВКонтакте» Клуб протяжении десятилетий оставался одной из ключевых площадок петербургской сцены

Фото: Клуб «Грибоедов» / Официальная группа «ВКонтакте»

На первом этапе для посетителей станет доступна подвальная часть здания, где исторически проходили концерты. Надземное пространство продолжит реконструкцию, сроки его запуска пока не раскрываются.

К работе над проектом привлечены ростовское дизайн-бюро Chado, отвечающее за архитектурные решения, команда EdxxKa, разрабатывающая интерьеры верхних этажей, и визионерская студия, работающая в стиле трансформизма над оформлением клубного пространства. Арт-директором обновленной площадки назначен диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Шульгин. Продвижением и коммуникацией займется ОАО «Красивые люди». Значительную роль в формировании команды перезапуска сыграл основатель авангардного бренда .solutions Глеб Костин.

Кирилл Конторщиков