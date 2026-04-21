Ставропольские поезда задерживаются до 7 часов из-за атаки дронов под Ростовом

В Ростовской области после атаки беспилотников зафиксированы сбои в железнодорожном сообщении. Обломки дронов повредили инфраструктуру на станции Персиановка, из-за чего движение поездов было нарушено.

Как сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК), инцидент произошел 20 апреля. В результате 23 пассажирских поезда следуют с отклонением от графика — задержки достигают семи часов.

Среди затронутых маршрутов — поезда, связывающие Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Самару и другие города с южными курортами, включая Кисловодск, Адлер, Анапу и Новороссийск. В их числе несколько составов, проходящих через Ставропольский край.

Для пассажиров организована дополнительная помощь. На станциях Ростов и Лихая проводится загрузка питания в поезда, сотрудники сопровождают пассажиров и информируют о текущей ситуации.

Железнодорожные службы продолжают устранять последствия происшествия и восстанавливать движение по графику.

Валерий Климов