Прокуратура проверит состояние саткинской больницы из-за жалоб на антисанитарию

Прокуратура Челябинской области проведет выездную проверку в больнице поселка Межевой (Саткинский округ) из-за жалоб пациентов на разрушение здания и антисанитарию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о состоянии учреждения появилась в СМИ. По данным пациентов, в здании протекает потолок, что привело к образованию плесени. Кроме того, линолеум испорчен, на лестницах появились провалы, а туалеты не работают. Прокуратура собирается выехать на место с сотрудниками других надзорных органов. Специалисты проверят соблюдение прав пациентов и медработников и исполнение санитарных требований, а также оценят своевременность подготовки к ремонту больницы.

Ситуацию взял на личный контроль заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Виталина Ярховска