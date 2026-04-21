У работодателей из Татарстана наиболее распространенной мерой удержания персонала остается индексация заработной платы — ее применяют 46% опрошенных компаний. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для удержания сотрудников компании Татарстана предпочитают поднимать зарплату

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди других инструментов — программы адаптации новых сотрудников (35%), реферальные программы (33%), а также нематериальное и финансовое признание достижений работников (30%).

Также компании внедряют более прозрачные системы оплаты труда и KPI (29%), используют ротацию персонала (26%) и инвестируют в обучение сотрудников (21%). Гибридный или удаленный формат работы применяют 17% работодателей.

По оценке респондентов, индексация зарплат является наиболее эффективной мерой — этот вариант отметили 52% участников опроса. Реже эффективными считают адаптационные программы (20%), прозрачные системы оплаты труда (19%) и реферальные механизмы (17%).

Анна Кайдалова