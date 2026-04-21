Банкира признали несостоятельным

Ростовский арбитраж признал несостоятельным бывшего руководителя ростовского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Игоря Пятигорца. В отношении бывшего банкира введена процедура реализации имущества без реструктуризации долга. Сумма долгов экс-банкира составила 150,7 млн руб.



Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества в отношении бывшего главы ростовского филиала РСХБ Игоря Пятигорца. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В феврале господин Пятигорец обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным из-за долга перед Россельхозбанком (РСХБ) в 150,7 млн руб. «Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу об обоснованности заявления должника и необходимости введения процедуры реализации имущества»,— говорится в постановлении суда.

Два года назад Ростовский областной суд обязал экс-руководителя возместить ущерб банку, который был причинен преступлением. Игорь Пятигорец, а также бывшая начальница одного из отделов банка Анна Гетто и директор юрлица Вадим Жуков были признаны виновными в хищении денег организации в 2023 году. Солидарно со всех троих по решению суда было взыскано 149,8 млн руб. Ростовский арбитраж признал Анну Гетто несостоятельной 31 марта 2026 года.

Игорь Пятигорец работал в банковской сфере с 1997 года, а пост директора ростовского регионального филиала Россельхозбанка занимал с 2010 по 2017 год. Был депутатом заксобрания Ростовской области пяти созывов.

В 2017 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения в ростовском филиале РСХБ 390 млн руб. Сообщалось, что правоохранители раскрыли схему предоставления заведомо невозвратных кредитов. В деле фигурировали три кредита, выданные в 2015 году двум сельхозпредприятиям, которые впоследствии не исполнили своих обязательств по возврату денег. В течение двух лет господин Пятигорец проходил по делу о мошенничестве в качестве свидетеля, однако в 2019 году стал фигурантом.

Усть-Донецкий районный суд в феврале 2023 года признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Игорь Пятигорец получил восемь с половиной лет колонии. Позже в апелляции срок был сокращен на полгода. В период следствия и суда господин Пятигорец находился под стражей, поэтому суд зачел его в срок заключения. Фигурант уже вышел на свободу.

В суде банкир не признал вину, заявляя, что доказательств его влияние на решения о выдаче кредитов не доказано. Кроме того, господин Пятигорец отмечал, что заявки на займы одобрял кредитный комитет банка, в работе которого он не участвовал.

Наталья Шинкарева