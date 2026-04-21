Суд взыскал 8,4 млн руб. соцвыплат в пользу медсестер и санитарок волгоградской больницы

Медсестрам и санитаркам Камышинской детской городской больницы выплатят более 8,4 млн руб. специальных социальных пособий. Эти деньги они не получали с 2023 года, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Фото: Яндекс Карты

Камышинская городская прокуратура выявила нарушения исполнения трудового законодательства в детской горбольнице. С 2023 года по настоящее время 42 медработника не получали специальную соцвыплату по господдержке врачей государственных и муниципальных медицинских организаций. Ранее надзорный орган уже вносил акты реагирования, после которых деньги среднему и младшему медперсоналу выплатили. С 2025 года сотрудники камышинской детской больницы снова перестали получать пособия.

Прокуратура обратилась с иском в Камышинский городской суд. Заявление с требованием направить реестры работников в региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ для произведения медработникам выплат было удовлетворено.

Марина Окорокова