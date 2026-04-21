В 2026 году в Татарстане на обновление и обслуживание сельскохозяйственной техники выделят 1,35 млрд руб. Ремонт затронет 150 посевных комплексов, 147 комбайнов, 350 тракторов, 40 опрыскивателей и другую технику, сообщила пресс-служба предприятия «Агросила-Сервис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанский агрохолдинг направит на ремонт сельхозтехники 1,35 млрд рублей

Основная часть финансирования — 962 млн руб. — предусмотрена на закупку запасных частей, еще 400 млн руб. сформированы в виде складских запасов.

Работы организованы поэтапно в соответствии с сезонной нагрузкой: весной готовят почвообрабатывающую технику, к лету — зерноуборочную, к августу — свеклоуборочную.

Анна Кайдалова