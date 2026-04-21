Прокуратура проводит проверку по факту гибели повара теплохода «Гоголь»

Уральская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства несчастного случая на теплоходе в Перми. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП произошло утром 21 апреля на территории ремонтно-эксплуатационной базы флота в Кировском районе Перми. Повар теплохода «Гоголь», находившегося в акватории реки Кама, выпала за борт и утонула.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.