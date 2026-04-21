Фасоль, лук, чеснок и кинза — четыре ингредиента, доступных даже в позднем СССР. Неудивительно, что грузинская закуска стала популярной даже на среднерусской возвышенности. Легенды связывают лобио с именем царицы Тамары. Говорят, на пути из военного похода жители маленькой горной деревушки накормили ее чудесным блюдом из долихоса — местного вьющегося растения семейства бобовых — и горных трав.

В XVII веке долихос заменили обычной красной фасолью. Блюдо захватило и Грузию, и окрестности. Но если в России лобио считают холодной закуской и готовят по стандартному рецепту, то в каждом регионе Грузии в него добавляют что-то свое.

Где-то ингредиентом становятся помидоры, где-то ткемали, в сезон делают лобио с зернами граната. А в области Рача, где, как полагают грузины, растет самая вкусная фасоль, в лобио под финал добавляют мелко нарезанную ветчину — и блюдо становится полноценным горячим приемом пищи. Не такая уж она и простая, эта фасоль.

