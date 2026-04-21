В Баймакском районе лесовод погиб из-за падения березы

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 56-летний работник Баймакского лесхоза.

ЧП произошло 3 сентября 2025 года во время санитарной рубки леса на территории Сибайского участкового лесничества. На лесовода упала спиленная им береза. Спасти пострадавшего не удалось.

Расследование установило, что валка деревьев не входила в должностные обязанности лесовода. Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, его не обучили безопасным методам работ, он не прошел инструктаж по охране труда. Еще одной причиной несчастного случая стало отсутствие контроля за ходом выполнения работ: погибший был пьян, отметили в ведомстве.

Материалы расследования передали в следственные органы.

Майя Иванова