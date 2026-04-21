В Оренбуржье выявили нарушения при обеспечении питанием несовершеннолетних

В ряде образовательных организаций Медногорска выявили нарушения порядка обеспечения питанием несовершеннолетних. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в учреждениях используется немаркированный инвентарь, не соблюдается порядок хранения продуктов питания, используется продукция без маркировки. Также выявлены недостатки при эксплуатации оборудования пищеблока.

В муниципальный отдел образования и руководителям учреждений вынесены представления. Приняты меры для устранения нарушений. Два должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Руфия Кутляева