В Дагестане завершают восстановление ж/д моста, разрушенного паводком

В Дагестане завершается восстановление железнодорожного моста на перегоне Каякент-Берикей, поврежденного в результате стихии в конце марта. Об этом сообщили в правительстве республики.

Авария произошла 28 марта — тогда был разрушен один из пролетов моста на 2385-м километре. На участке действует двухпутное движение, поэтому железнодорожное сообщение удалось сохранить: поезда идут по уцелевшему пути.

Сейчас на объекте продолжаются восстановительные работы. Специалисты ведут бетонирование устоя моста, расчищают русло реки с помощью экскаваторов, а также подготовили подферменные площадки для установки опорных конструкций. Кроме того, смонтированы металлические элементы и организована доставка пролетного строения длиной 24 метра с Приволжской железной дороги на станцию ДагОгни.

По данным властей, завершить основные работы планируется в ближайшее время. В правительстве республики отмечают, что восстановление транспортной инфраструктуры после непогоды находится на постоянном контроле оперативного штаба.

