Детский футбольный турнир городской думы запустили в Екатеринбурге в третий раз

В Екатеринбурге начался третий ежегодный футбольный турнир для детей, организованный по инициативе председателя Екатеринбургской городской думы Анны Гурарий. Соревнования приурочены к Международному дню защиты детей, отборочные игры пройдут в течение апреля и мая в каждом районе города.

Первые матчи состоялись в Орджоникидзевском районе, где команды ФК «Шанс», а также сборные школ № 66 и № 67 боролись за выход в финал. Депутаты Владислав Овчинников и Алексей Шестаков вручили участникам сладкие подарки и рюкзаки, отметив важность мероприятий для подрастающего поколения.

По итогам игры победу одержал ФК «Шанс», который представит район в финале турнира. «Организация традиционного футбольного турнира среди детей важна для поддержки здорового образа жизни и развития молодого поколения. Он способствует физическому развитию, учит командной работе и дисциплине»,– прокомментировал Алексей Шестаков.

Владислав Овчинников подчеркнул, что поддержка детей и их всестороннее развитие являются приоритетом. «Мы стремимся сделать спорт доступным для всех, независимо от социального статуса или места жительства, создавая условия для занятий и развивая спортивные секции»,– подчеркнул Владислав Овчинников.

Следующие отборочные игры пройдут 27 апреля в Железнодорожном районе, затем – в Верх-Исетском, Академическом, Ленинском, Чкаловском и Октябрьском районах. Завершат отбор 7 мая спортсмены из Кировского района. Лучшие команды поборются за кубок Екатеринбургской гордумы в праздник – 1 июня.

Алексей Буров