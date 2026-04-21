Артем Дзюба, Лионель Месси и Криштиану Роналду вошли в топ-3 нового рейтинга Международного центра спортивных исследований. Российский форвард сумел обойти именитого португальца и оказался на второй строчке, уступив аргентинцу.

Можно ли поставить нападающего «Акрона» в один ряд с Месси и Роналду? Не спешите с ответом — все зависит от того, какие таланты сравнивать. Международный центр спортивных исследований, расположенный в Швейцарии, проанализировал пробег известных футболистов без мяча и составил рейтинг игроков с наименьшей оборонительной активностью. В расчет брались только те, кто провел в своих чемпионатах не менее 1 тыс. минут за сезон. Именно в этом рейтинге Дзюба занял второе место. Возглавил список Месси (ныне выступает за «Интер Майами»), а третью строчку занял Роналду из саудовского «Аль-Наср».

Но предъявлять претензии лидерам этого странного рейтинга вряд ли кто-то посмеет, ведь игрокам атаки зачастую ставят четкую задачу, рассказал “Ъ FM” Дмитрий Булыкин, который был форвардом в клубах России, Германии, Бельгии и Нидерландов:

«В этом рейтинге я был бы на первом месте. Я меньше всего защищался, особенно в Нидерландах, когда мне сказали: моя задача — цепляться за мячи, но самое главное — быть королем штрафной. Оборона была второстепенной целью. За счет такой тактики я стал лучшим бомбардиром Эредивизи».

К тому же не стоит забывать, что антропометрические данные Месси, Роналду и Дзюбы серьезно отличаются. Не говоря уже о том, что всем им около 40 лет. И если российский нападающий — габаритный форвард, который в молодости не спешил в оборону, то аргентинец и португалец в свое время в защите отрабатывали, напомнил Булыкин:

«И Месси, и Роналду довольно часто помогают в обороне, и километраж у них, я думаю, большой. Просто это какое-то неправильное исследование».

Международный центр спортивных исследований тратит серьезные деньги на разные направления. Например, составил рейтинг клубов — главных поставщиков талантов, определяет возможный рост цен на игроков и даже предсказывает победителей в национальных чемпионатах. Кстати, в 2025 году эксперты организации пришли к выводу, что в 2026-м чемпионом России станет «Зенит». Все эти исследования — как глобальные, так и локальные — в итоге хорошее подспорье для любого тренерского штаба, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Элемент объективизации очень нужен и важен. Это как в медицине: анализы, снимки и УЗИ только помогают специалисту, который отвечает за пациента. Результаты помогают экспертам — а в данном случае это главный тренер — определять, что да как».

Но кроме нужной информации об игроках и клубах, центр наверняка проведет еще немало изысканий, которые вряд ли кому-то пригодятся. Так же как нынешний список самых ленивых нападающих, не отрабатывающих в защите. Где, кстати, в топ-10 попали Джон Кордоба из «Краснодара» и Килиан Мбаппе из мадридского «Реала». Ценник на них после выхода рейтинга вряд ли стал ниже. Но если учесть, что выручка FIFA за прошлый год составила $13 млрд (а в этом, скорее всего, будет значительно выше), деньги даже на самые неожиданные исследования у главного футбольного органа, под эгидой которой работает швейцарский центр, точно найдутся.

Владимир Осипов