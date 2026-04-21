В каждой четвертой российской компании проводят субботники. В рабочее время уборкой занимаются 16% сотрудников, 8% выходят в выходные, сообщает исследовательский центр SuperJob. Однако даже там, где участие обязательно, задействована лишь половина персонала. При этом женщины берут дополнительную нагрузку чаще мужчин: 62% против 43%.

Владельцы бизнеса рассказали “Ъ FM”, как они относятся к субботникам:

Президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Я считаю, что субботники сплачивают коллектив. Мы убираем территорию предприятия и прилегающую территорию. Проводятся такие мероприятия в рабочее время, и на них обязаны быть все, в том числе руководство. Есть люди, которых мы освобождаем от уборки, потому что работа предприятия не может встать. Но это должно быть согласовано». Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Сотрудники не готовы работать даром. Для мытья окон я предпочитаю нанимать клининговую компанию — она делает это быстрее и, наверное, дешевле, чем если бы я доплачивал своему же персоналу. Суббота и выходные для меня тяжелое время, потому что в это время дополнительная работа оплачивается вдвойне. Если я как руководитель хочу, чтобы подчиненный что-то сделал, я плачу ему. И ему все равно, будет ли он мыть окна или выполнять свои должностные обязанности. Сотрудник может даже ходить за пивом для меня, но только за деньги». Основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru Наталья Ракоч: «Мы примерно раз в квартал проводим чистку в офисе, чтобы навести порядок и выбросить лишние пыльные коробки и мешки. Если ты уехал в отпуск или командировку, тогда по приезде будешь полдня разгребать свой стол». Основатель рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин: «Я считаю, что это непонятное мероприятие, оставшееся еще с советских времен. Такой практики у нас нет. Если кому-то нужно выйти на работу во время, которое очевидно принадлежит семье, то только из-за рабочих авралов. Но и такого мы стараемся избегать: время выходного дня, мне кажется, святое. И я как руководитель отношусь к нему с уважением. Вообще, порядок — это вещь, которую нужно поддерживать постоянно, а не раз в год. И это точно не функция квалифицированных специалистов».

Привлекать к субботнику в обязательном порядке можно только сотрудников, у которых уборка прописана в должностных обязанностях, говорят юристы. В остальных случаях он может проводиться в рамках тимбилдинга, где руководители оценивают лояльность сотрудников.

Юлия Савина