Инвестиции в производство осевых агрегатов в Челнах составили 255 млн рублей

В Набережных Челнах НПО «Ростар» запустило серийное производство осевых агрегатов для прицепной техники. Инвестиции в проект составили 255 млн руб., сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности.

Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

Из этой суммы 180 млн руб. предоставил ФРП, еще 20 млн руб. — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Средства предоставлены в формате льготного займа.

Предприятие будет выпускать осевые агрегаты с пневматической подвеской и дисковыми тормозами с нагрузкой до 9 тонн. Предполагается, что после выхода на проектную мощность объем производства может составить до 8,7 тыс. единиц в год.

