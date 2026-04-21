НОВИКОМ предоставил финансирование Тюменской области

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) заключил кредитный договор с Департаментом финансов Тюменской области. Средства в размере 1 млрд руб. будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета.

Тюменская область — один из ведущих экономических центров России. Помимо ключевой роли в топливно-энергетическом комплексе, регион активно развивает промышленное производство, машиностроение, энергетику и социальную инфраструктуру. Сотрудничество с НОВИКОМом открывает новые возможности для устойчивой реализации стратегических приоритетов области.

«Предоставление финансирования Тюменской области стало закономерным этапом развития нашего сотрудничества с регионом. НОВИКОМ последовательно расширяет взаимодействие с областью – от поддержки бизнеса и работы с институтами развития до участия в решении задач регионального уровня. Для банка это не отдельная сделка, а часть системной работы по обеспечению области современными финансовыми инструментами, поддержке инвестиционной активности и реализации стратегически значимых проектов», — отметил Игорь Егоров, управляющий офисом НОВИКОМа в Самаре, представляющий интересы банка в Тюменской области.

НОВИКОМ сотрудничает с Тюменской областью с 2024 года. В частности, банк подписал ряд соглашений с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», содействующим развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. В 2025 году в ходе Промышленного-энергетического форума НОВИКОМ провел дискуссионную сессию для руководителей промышленных предприятий Тюменской области, где представил актуальные банковские инструменты и меры господдержки.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

