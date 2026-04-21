Вице-премьер Прикамья планирует баллотироваться в Госдуму РФ
Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам образования, культуры и спорта Дмитрий Самойлов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщает реготделение партии, он планирует выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы РФ по Кунгурскому одномандатному избирательному округу №64.
Дмитрий Самойлов
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Дмитрий Самойлов руководил администрацией Перми с февраля 2014-го по декабрь 2020 года. После сложения полномочий главы Перми перешел на работу в правительство Пермского края на должность вице-премьера.