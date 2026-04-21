В Иглинском районе сыну участника СВО отказали в бесплатном проезде

Проверка прокуратуры Иглинского района установила, что водитель автобуса межмуниципального маршрута между селом Охлебинино и Северным автовокзалом Уфы отказал 17-летнему сыну участника специальной военной операции в бесплатном проезде. При этом автобус не был оборудован специализированной контрольно-кассовой техникой. В надзорное ведомство обратилась мать подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура внесла директору компании-перевозчика представление, по итогам его рассмотрения водитель был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова