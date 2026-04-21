Благоустройство малых городов и исторических поселений

При поддержке федерального и регионального правительства, администрации города Березники, Усольского калийного комбината и Фонда Мельниченко будет реализована 4-я очередь благоустройства территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» в г. Усолье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2025 году город Березники в четвертый раз победил во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений, организованном Министерством строительства Российской Федерации. На благоустройство Усолья Строгановского привлечены значительные федеральные средства. Масштабный проект также поддержали Усольский калийный комбинат и Фонд Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В рамках новой очереди значительные преобразования ждут входную группу комплекса, территории западной части Усолья Строгановского, центральной аллеи на Преображенской улице, прилегающих территорий к объектам культурного наследия: Правления Шуваловых, Дома Кузнецова и Дома Брагина.

В ходе реализации проекта появятся новые зеленые насаждения, современные покрытия, малые архитектурные формы, разработанные с учетом исторического контекста территории. Эти работы продолжат многолетнюю программу по восстановлению исторического облика комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Дмитрий Токарев, генеральный директор ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»:

«Основой задачей бизнеса является развитие территории. И делается это все для людей, чтобы они здесь оставались, растили детей, создавали трудовые династии и культурные традиции. Поэтому мы уделяем особое внимание благоустройству Усолья Строгановского, проектам, которые помогают жителям места чувствовать свою причастность к великому историческому наследию. Комфортная среда, продуманная инфраструктура и яркие события сделают комплекс точкой притяжения для туристов, а для местных жителей – любимым местом отдыха и гордости за свой край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ранее, в начале года, при финансовой поддержке Усольского калийного комбината и Фонда Мельниченко успешно завершилась работа по третьей очереди благоустройства Усолья Строгановского в районе Господского дома и Типографии купца Тарасова. Благоустроители успешно воссоздали Строгановский сад образца 1894 года, провели озеленение территории, установили систему капельного полива и обустроили газон. Также благоустроена территория вокруг Типографии купца Тарасова: проведено озеленение, уложена тротуарная плитка, приведена в порядок береговая часть с пирсом, зоной отдыха и прогулочной набережной. Кроме того, возведены два благоустроенных отапливаемых павильона для проведения мероприятий в любое время года и два открытых навеса со столами и скамейками для отдыха и проведения мастер-классов.

Татьяна Журавлева, генеральный директор Фонда Мельниченко:

«Комплексное развитие городской среды – один из ключевых приоритетов работы Фонда. Для нас принципиально важно, чтобы такие проекты по сохранению исторического наследия, как благоустройство Усолья Строгановского, не существовали отдельно, а становились частью современной, комфортной среды для жизни. Такой подход позволяет укреплять локальную идентичность и создавать условия для устойчивого развития территорий, в том числе для формирования кадрового потенциала городов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Параллельно с благоустройством активно развивается и событийная программа комплекса. Благодаря поддержке Усольского калийного комбината и Фонда Мельниченко здесь уже стали традиционными популярные фестивали «Рождество у Строгановых» и «Строганов Фест», собравший в 2025 году рекордное количество гостей – 30 тыс. человек. В 2026 году гостей и жителей региона ждут новые события в рамках «Строгановских сезонов» – «Строганов театр». В программе запланировано шесть постановок с участием пермских театров и музыкальных коллективов.

ООО «ЕвроХим-УКК»