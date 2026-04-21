В перспективе киностудия «Ленфильм» планирует снять документальное кино о событиях в приграничье Курской области. Об этом 21 апреля сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн по итогам встречи с гендиректором «Ленфильма» Надеждой Андрющенко.

«Заверил, что правительство со своей стороны готово всецело помогать: мы должны сохранить доподлинную хронологию событий тех дней, память о героях, отдавших жизнь и выгнавших врага с нашей земли, мирных жителях»,— написал господин Хинштейн.

В ходе встречи представители киностудии также предложили интегрировать в Курской области свой проект детских учебных программ. В частности, речь идет об организации детских киносмен в лагерях.

Бои в Курской области начались 6 августа 2024 года. О том, что операция по освобождению региона от ВСУ завершена, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 26 апреля 2025-го. За время вторжения погиб 331 мирный житель и пострадали более 550 человек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин позже заявил, что солдаты ВСУ намеренно издевались над мирным населением, а также совершали массовые убийства.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» писал, что в Пхеньяне (КНДР) почти готов музей в честь освобождения Курской области, возведение которого началось в октябре прошлого года. Церемонию завершения строительства предполагается приурочить к годовщине окончания операции по освобождению российского региона.

Денис Данилов