Дело о мошенничестве с маткапиталом на 8 млн направлено в суд в Астрахани
В Астрахани суд рассмотрит дело организованной группы, обвиняемой в мошенничестве с материнским капиталом. Региональная СЧ СУ МВД России закончила расследование по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, сообщили в ведомстве.
Следствие полагает, что владелец кредитно-потребительского кооператива в составе преступной группы похитил более 8 млн руб. средств материнского капитала. Хищение происходило по следующей схеме: трое обвиняемых обналичивали средства под видом улучшения жилищных условий, используя подконтрольные микрофинансовые организации и заключая фиктивные договоры займа.
Похищенные средства распределялись между участниками группы. Всего фигуранты совершили более 20 эпизодов мошенничества. Уголовное дело направлено в суд.