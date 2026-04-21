Подростка из Омска посадили на 6,5 года за поджог железнодорожного оборудования

2-й Восточный окружной военсуд рассмотрел уголовное дело о теракте на железной дороге в Омске, устроенном 17-летним подростком. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, в декабре 2023 года молодой человек за вознаграждение по заданию куратора поджег батарейный шкаф, расположенный между станциями «Левобережный» и «Омск-Северный». Происходящее он снимал на камеру мобильного телефона, запись отправил заказчику. Инцидент привел к задержке поездов, владельцу оборудования — РЖД — причинен ущерб на 142 тыс. руб.

Расследование установило, что ранее поджигатель и двое его знакомых украли из гаражного бокса инструменты и видеорегистратор на общую сумму свыше 140 тыс. руб.

Военсуд назначил поджигателю шесть с половиной лет лишения свободы и штраф 15 тыс. руб. Срок подросток будет отбывать в воспитательной колонии. Первый его приятель получил 1,5 года условно и штраф в размере 20 тыс. руб., второй — только штраф в размере 5 тыс. руб.

Илья Николаев