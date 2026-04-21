В Орске устанавливают обстоятельства выпадения из окна малолетнего ребенка

В Орске следователи устанавливают обстоятельства и причины выпадения ребенка из окна. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, 20 апреля из окна квартиры на втором этаже выпал малолетний ребенок. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение. Инцидент произошел на ул. Строителей.

Следователи проводят процессуальную проверку. По результатам проверки будет дана оценка всем установленным обстоятельствам, в том числе действиям законных представителей пострадавшего ребенка.

Руфия Кутляева