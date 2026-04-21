Водитель из Саратова приговорен к 4,5 годам за ДТП с тремя погибшими

Суд назначил 50-летнему жителю Саратова четыре с половиной года колонии-поселения с двухлетним запретом на управление транспортными средствами. Он признан виновным с ДТП с тремя погибшими (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, вечером 21 февраля 2025 года водитель на автомобиле Volkswagen Touareg ехал по трассе Р-22 «Каспий» – М-4 «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань» со стороны Балашова в сторону Саратова. В Лысогорском районе он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ-21074». Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров «ВАЗа» погибли на месте.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако добровольно возместил потерпевшей имущественный ущерб и моральный вред.

Нина Шевченко