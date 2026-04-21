Волгоградский суд назначил семь лет колонии водителю без прав за смертельное ДТП

Киквидзенский районный суд Волгоградской области приговорил к семи годам колонии общего режима 25-летнего Артура Рахманова. Он признан виновным в смертельном ДТП (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Вину подсудимый признал полностью, сообщили в объединенный пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Авария произошла 29 августа 2025 года на первом километре трассы «С. Алонцево — ст. Преображенская». Рахманов управлял автомобилем «Лифан 214813», принадлежащим его отцу. В салоне находились четверо несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Двигаясь со скоростью не менее 115 км/ч, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, после чего машина опрокинулась в кювет.

В результате один 17-летний пассажир скончался, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Помимо основного наказания, суд лишил Артура Рахманова права управлять транспортными средствами, на два с половиной года. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Нина Шевченко