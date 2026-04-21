Бывшего пермского журналиста признали террористом и экстремистом
Бывший пермский журналист и активист Юрий Бобров, внесенный в реестр иностранных агентов, включен в список террористов и экстремистов. Его данные появились в соответствующем перечне, размещенном на сайте Росфинмониторинга РФ.
Господин Бобров (включен в реестр иностранных агентов, признан террористом и экстремистом) ранее работал на радиостанции «Эхо Перми». После начала СВО он выехал за рубеж. В настоящее время проживает в США. В августе 2025 года включен в список иностранных агентов.