Бывшего пермского журналиста признали террористом и экстремистом

Бывший пермский журналист и активист Юрий Бобров, внесенный в реестр иностранных агентов, включен в список террористов и экстремистов. Его данные появились в соответствующем перечне, размещенном на сайте Росфинмониторинга РФ.

Господин Бобров (включен в реестр иностранных агентов, признан террористом и экстремистом) ранее работал на радиостанции «Эхо Перми». После начала СВО он выехал за рубеж. В настоящее время проживает в США. В августе 2025 года включен в список иностранных агентов.