Следующие через Воронеж поезда задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Из-за падения обломков БПЛА на станции Персиановка в Ростовской области и повреждения инфраструктуры с опозданием до семи часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда, в том числе — следующие через Воронеж. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
В списке задерживающихся составов:
- №50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
- №126 Москва — Новороссийск;
- №138 Нижний Новгород — Кисловодск;
- №326 Пермь — Новороссийск;
- №36 Санкт-Петербург — Адлер;
- №84 Москва — Адлер;
- №4 Москва — Кисловодск;
- №418 Самара — Адлер;
- №122 Санкт-Петербург — Новороссийск;
- №12 Москва — Анапа;
- №104 Москва — Адлер;
- №152 Москва — Анапа;
- №252 Санкт-Петербург — Владикавказ;
- №30 Москва — Новороссийск;
- №102 Москва — Адлер;
- №143 Кисловодск — Москва;
- №11 Анапа — Москва;
- №125 Новороссийск — Москва;
- №339 Новороссийск — Нижний Новгород;
- №49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
- №249 Новороссийск — Москва;
- №121 Новороссийск — Санкт-Петербург;
- №29 Новороссийск — Москва.
Уточняется, что для ряда поездов организована погрузка питания на станциях Ростов и Лихая.
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) ранее сообщили, что в результате падения обломков БПЛА была повреждена контактная сеть. Движение поездов возобновили в 4:24. Железнодорожники подготовили для пассажиров в общей сложности более 30 тыс. продуктовых наборов.
По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью регион подвергся массированной воздушной атаке, в ходе которой было ликвидировано более 40 БПЛА в городе Таганрог и 11 районах. Атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы. Жертв нет.