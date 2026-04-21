Следующие через Воронеж поезда задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Из-за падения обломков БПЛА на станции Персиановка в Ростовской области и повреждения инфраструктуры с опозданием до семи часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда, в том числе — следующие через Воронеж. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В списке задерживающихся составов:

№50 Санкт-Петербург — Кисловодск;

№126 Москва — Новороссийск;

№138 Нижний Новгород — Кисловодск;

№326 Пермь — Новороссийск;

№36 Санкт-Петербург — Адлер;

№84 Москва — Адлер;

№4 Москва — Кисловодск;

№418 Самара — Адлер;

№122 Санкт-Петербург — Новороссийск;

№12 Москва — Анапа;

№104 Москва — Адлер;

№152 Москва — Анапа;

№252 Санкт-Петербург — Владикавказ;

№30 Москва — Новороссийск;

№102 Москва — Адлер;

№143 Кисловодск — Москва;

№11 Анапа — Москва;

№125 Новороссийск — Москва;

№339 Новороссийск — Нижний Новгород;

№49 Кисловодск — Санкт-Петербург;

№249 Новороссийск — Москва;

№121 Новороссийск — Санкт-Петербург;

№29 Новороссийск — Москва.

Уточняется, что для ряда поездов организована погрузка питания на станциях Ростов и Лихая.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) ранее сообщили, что в результате падения обломков БПЛА была повреждена контактная сеть. Движение поездов возобновили в 4:24. Железнодорожники подготовили для пассажиров в общей сложности более 30 тыс. продуктовых наборов.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью регион подвергся массированной воздушной атаке, в ходе которой было ликвидировано более 40 БПЛА в городе Таганрог и 11 районах. Атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы. Жертв нет.

Денис Данилов