Россия как она есть и будет

Роман вышел в свет 8 декабря 2025 года, но первая его презентация в Петербурге состоялась только 17 апреля в офисе «Коммерсантъ Северо-Запад».

«Это художественный роман об образе недалекого будущего, которое многовариантно, поскольку в нем действуют не только страны, правительства, спецслужбы, но и искусственные сверхинтеллекты. Но это будущее, которое может развиваться по сценарию, выгодному для России, а значит, и человечеству»,— говорит Александр Журавский.

Будучи историком, политологом, религиоведом и государственным деятелем, он пишет позитивный сценарий, уточняя жанр своего произведения — футурологический. «Кто-то назвал его антиутопией, но это не так. Антиутопия — жанр с токсичным будущим и трагическим финалом для человека»,— объясняет автор.

В романе «Альтернатива» представлены разные варианты будущего западной цивилизации, России и Китая. В сущности, это полижанровое произведение, объединившее в себе военный, авантюрный и шпионский романы, политический триллер и притчу, элементы научной фантастики и любовную историю.

При создании романа, как рассказал господин Журавский, он консультировался с военными, действующими на СВО: первая часть произведения сюжетно с ней связана и автору нужно было достоверно отразить как уклад на фронте, так и тактику современного боя. Тем более что у главного героя — Кирилла Ратникова — есть реальный прототип. «Главный герой — ветеран СВО, цельная личность, человек, живущий по ценностям, живущий по правде, как он ее понимает»,— делится писатель.

Далее автор дал прочитать рукопись романа специалистам из отечественных разведслужб (чтобы удостовериться в убедительности отображения действий британских и американских спецслужб), разработчикам искусственного интеллекта, политологам и уж затем — известным писателям (Сергею Лукьяненко, Захару Прилепину, Александру Цыпкину), согласившимся по прочтении написать отзывы к роману. Предисловие же написал Никита Михалков.

Несмотря на то, что роман большой, читается он легко. В нем есть место и иронии, и притче, и размышлениям героев о России. Александр Журавский объясняет: «Наша страна — непонятная для западного человека, слишком иррациональная. Да еще и самая большая страна в мире. Меня всегда удивляли западные, да и отечественные социологи, которые пытались измерять нашу ситуацию понятиями и маркерами, которые и в Европе-то не работают. Есть ценности коллективизма, преемственности поколений, служения Отечеству, приоритета духовного над материальным, которые нам органичны, а им не близки. Мы живем в многоукладном обществе, и разные уклады у нас органично сосуществуют. Есть два мегалополиса — Москва и Петербург, живущие постсовременным укладом, есть постиндустриальные города Поволжья, есть традиционный уклад Северного Кавказа, а есть и архаический кочевой образ жизни некоторых коренных народов Севера и Дальнего Востока. И это все — наша страна».

Роман «Альтернатива» — гипертекст. В нем много ссылок, а каждая глава предваряется цитатой, отражающей смысл главы и героя, в ней действующего. Это построение как огромный ребус с отсылками к первоисточникам и другим главам, собственной навигацией по роману.

Действие книги охватывает двадцатилетний период с 2014 по 2034 год, а завершается открытым финалом.

Пришедшие на встречу с Александром Журавским журналисты и предприниматели поначалу засомневались, что современная молодежная аудитория, привыкшая к роликам в 30–60 секунд, сможет осилить 800-страничный роман.

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), убедил присутствующих, что сегодня наблюдается рост интереса к длинным текстам, основательным интервью и большим романам: «До 2020 года существовало ошибочное мнение, что журналисты уже не нужны: достаточно блогеров, а все бумажные СМИ надо закрыть. 2020 год самым удивительным образом расставил все по своим местам: по степени доверия на первое место вышли журналисты, а тиражи бумажных СМИ выросли. Потому что человеку, когда речь идет о его жизни и здоровье, очень важно иметь информацию из заслуживающего доверия источника. И сегодня вопрос доверия стал ключевым».

Это подтверждает растущий тираж «Альтернативы»: сначала издательство «Рипол Классик» выпустило 10 тыс. экземпляров, сейчас тираж перевалил за 17 тыс.

Так как роман с открытым финалом, автора спросили, будет ли продолжение. «Пока я не могу ответить. Хотя идеи есть»,— сказал господин Журавский.

Светлана Куликова