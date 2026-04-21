В Чувашии привлекли дополнительные бригады для восстановления электроснабжения

В Чувашии к аварийно-восстановительным работам после отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах привлечены дополнительные аварийные бригады. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключения электроэнергии произошли накануне из-за сильного ветра и снега в 58 населенных пунктах региона. Без электричества осталось 6,5 тыс. жилых домов, 15 тыс. человек и 33 социально значимых объекта.

В настоящее время задействованы 22 бригады внутри региона, в том числе в Чебоксарском, Моргаушском и Красноармейском округах, а также в поселке Северный. Дополнительно привлечены 15 бригад из Самарской и Ульяновской областей и Мордовии.

Анна Кайдалова